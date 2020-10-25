Россияне рассказали, какие лекарства кладут в «аптечку путешественника»
Катерина Медведева
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Более половины россиян (58%) обязательно берут с собой в поездки аптечку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.
Чаще всего отдыхающие везут с собой анальгетики (68%), спазмолитики (также 68%), противовоспалительные (52%) и антисептики (48%). Около 41% респондентов обязательно берут с собой лекарства от хронических заболеваний, а 7% кладут в чемодан витаминные комплексы.
Отмечается, что 75% удается купить нужные лекарства на месте, а четверть путешественников оказывались с отсутствуем такой возможности.
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