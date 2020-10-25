В России выявили больше 1,5 млн случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели за прошедший день 7 704 человека, скончались 229.
Всего коронавирус был подтвержден у 1 513 877 жителей России, выздоровели 1 138 522 пациента, умерли 26 050.
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