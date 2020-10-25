Собянин считает, что динамика заражений COVID-19 может снизиться в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дают надежду на снижение темпов заражения коронавирусом в столице.

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 391 361 человека. За прошедший день инфекция была подтверждена у 4 453 жителей столицы.

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