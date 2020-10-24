Тонущий в Азовском море танкер отбуксируют на якорную стоянку

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», тонущий в Азовском море после взрыва, отбуксируют на якорную стоянку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Принято решение в ближайшее время начать буксировку танкера на якорную стоянку», — сказал собеседник.

Он уточнил, что стоянка находится в 7-8 милях от места чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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