В Италии за сутки коронавирусом заразились почти 20 тысяч человек

В Италии за сутки коронавирусом заразились почти 19 644 человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные минздрава страны.

Днем ранее выявили 19 143 случая, 22 октября — 16 078, 21 октября — 15 199. Всего в стране заразились 504 509, выздоровели 264 117, погибли 37 210 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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