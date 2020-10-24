В Великобритании коронавирусом за сутки заразились больше 23 тысяч человек

В Великобритании коронавирусом за сутки заразились 23 012 человек, что стало вторым по величине показателем с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Днем ранее выявили 20,5 тысячи случаев, в среду — рекордные 26,6 тысячи. Всего в стране заболели 854 тысячи, скончались 44,7 тысячи человек. Число смертей в Великобритании превышает показатели других европейских стран.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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