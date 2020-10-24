Ученые назвали особенность второй волны COVID-19

Ученые из Британии опубликовали доклад, в котором говорится том, что пациенты с тяжелой формой заболевания коронавируса SARS-CoV-2 во время второй волны умирают быстрее. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в своем исследовании они основывались на данных 76 700 пациентов из Британии.

Специалисты отметили, что в период с начала пандемии до 1 августа смерть пациентов с момента получения положительного анализа на коронавирус наступала спустя 13 дней. Согласно их исследованию, на данный момент этот период сократился до одной недели.

Ученые также добавили, что COVID-19 имеет предрасположенность к мутации. Однако, по их словам, этот процесс не будет оказывать влияние на степень тяжести течения болезни.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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