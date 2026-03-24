В Молдавии произошло отключение ЛЭП, связывающую страну с Румынией

В Молдавии отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешты. Об этом со ссылкой на министерство энергетики республики сообщает «Sputnik Молдова».

В ведомстве объяснили причину отключения недавними атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. В настоящий момент работают бригады трех операторов систем передачи. В течение нескольких часов будут проводиться проверки.

Линия электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты связывает Молдавию с Румынией.

6 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавским производителям следует готовиться к росту цен из-за сложной ситуации в сфере энергетики, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Глава государства отметила, что Молдавия не производит топливо, а полностью зависит от импорта.

31 января бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил Санду в блэкауте.

Ранее погранпосты на границе Молдавии и Украины перестали работать после аварии в энергосистеме.