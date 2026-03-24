В России предложили лечить грибок кожи экстрактом борщевика Сосновского

Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали новый подход к лечению грибковых заболеваний кожи и ногтей при помощи экстракта борщевика Сосновского. Главное преимущество — отсутствие системных побочных эффектов и противодействия развития резистентности, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

В основе разработки — природный фотосенсибилизатор на основе экстракта борщевика Сосновского, который делает ткани более чувствительным к свету и портативное бифункциональное устройство, сочетающее диагностику и терапию. Во время процедуры ультрафиолетовое излучение активирует природные фуранокумарины – органические соединения, выполняющие защитную функцию у растений, что приводит к разрушению клеток патогенных грибов, не повреждая здоровые ткани.

Одна из ключевых проблем современной антимикотической терапии – развитие резистентности грибков к препаратам. Созданный метод эффективен как против природной, так и против приобретенной устойчивости. Более того, к такому способу воздействия резистентность, по словам разработчиков, в принципе не формируется.

Еще одно важное преимущество — отсутствие системных побочных эффектов. В отличие от большинства противогрибковых средств, которые попадают в кровоток и могут оказывать токсическое воздействие на организм, новая лекарственная форма работает исключительно локально.

«Локальность достигается за счет конструкции прибора: препарат наносится на пораженный участок кожи или ногтя с помощью шарикового роллера, после чего эта же зона облучается ультрафиолетовой лампой. Здоровые ткани при этом не затрагиваются», — отметил инженер-исследователь федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Н.П. Огарева Владислав Бобров.

Дополнительным плюсом стала возможность диагностики очага инфекции — многие грибковые патогены обладают собственной флуоресценцией под УФ-излучением, что позволяет точно определить границы поражения.

На сегодняшний день учеными полностью завершен этап исследований «в пробирке». Следующий шаг — тестирование на лабораторных животных.

