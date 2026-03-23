На Западе заявили об «ужасных планах» Киева в отношении Крыма

Украинские власти разрабатывают коварный план в отношении новых российских регионов. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта», — написал политик.

Мема, комментируя высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о роли Крыма в черноморской безопасности, отметил, что Россия, в отличие от Украины, способна обеспечить уважение к украинцам в Крыму и защитить мирное население, тогда как Украина преследует русскоязычных граждан на своей территории.

Он подчеркнул, что для достижения устойчивого мира Киеву необходимо признать исторические регионы России.

Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате референдума. Украина продолжает считать полуостров своей оккупированной территорией, в то время как Россия настаивает, что воссоединение произошло демократическим путем и соответствует международному праву.

Ранее в Крыму заявили, что полуострову грозило уничтожение.

 
