Сафонов: моя жизнь в Париже разделилась на до и после

Сафонов: после матча с «Фламенго» моя жизнь в Париже разделилась на до и после

Голкипер французского «ПСЖ» рассказал, что после финала Межконтинентального Кубка ФИФА, в котором он отразил четыре пенальти, его жизнь в Париже разделилась на до и после, передает пресс-служба сборной России.

«Наверное, после Межконтинентального кубка можно сказать, что моя жизнь в Париже разделилась на до и после. 100% чаще подходят. Наверное, узнают. Все-таки по телеку стали чаще показывать, вот и узнают, наверно», — сказал Сафонов.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.



