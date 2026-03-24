Российский ученый получил 9,5 лет за перевод 3 тыс рублей «Артподготовке»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова. Ученого признали виновным в переводе 2,8 тысяч рублей на счет организации «Артподготовка» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС.

«Суд назначил Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

До этого за финансирование «Артподготовки» осудили российского ветеринара. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы врача из Брянской области Алексея Морозова за финансирование организации, запрещенной в России. Следствие установило, что с 2023 по 2025 год Морозов перевел организации 102 тысячи рублей.

В декабре 2025 года В Калининградской области сотрудники УФСБ задержали двоих россиян, подозреваемых в переводе денежных средств «Артподготовке». Отмечается, что в случае признания вины каждому из них грозит до 15 лет тюремного заключения.



Ранее за финансирование «Артподготовки» арестовали имущество Цоя.