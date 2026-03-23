Названа самая интересная команда РПЛ после зимнего перерыва

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал московское «Динамо» самой интересной командой Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва, передает Vprognoze.ru .

«Есть команды, которые хорошо вышли после зимней паузы и продемонстрировали класс. Это та же «Балтика», «Рубин» можно отметить. Но самой интересной командой, которая вышла после зимнего перерыва — «Динамо», — сказал Булыкин.

22 марта петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

Ранее в «Динамо» объяснили поражение от «Зенита».