В Белгородской области увеличилось число раненых в результате атаки БПЛА сотрудников МЧС

Гладков: число пострадавших сотрудников МЧС при ударе дрона увеличилось до 4-х

Количество сотрудников МЧС, пострадавших в результате удара украинского дрона в поселке Ракитное, увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Троих сотрудников МЧС с минно-взрывными травмами и баротравмами доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали им необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно.

В Шебекинском округе в селе Нежеголь беспилотник атаковал автомобиль. Двоих раненых бойцы самообороны эвакуировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

В городе Шебекино в результате ударов дронов был посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия, также повреждена кровля частного дома.

Беспилотники Вооруженных сил Украины также атаковали села Архангельское и Новая Таволжанка Шебекинского округа, села Николаевка, Красный Октябрь, Бессоновка и поселок Политотдельский Белгородского округа, город Грайворон, села Смородино, Дорогощь, Замостье, поселок Борисовка Борисовского округа и поселок Ракитное Ракитянского округа. В результате этих ударов повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, социальный и коммерческий объекты, объект инфраструктуры, 16 автомобилей.

23 марта в Ракитном от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся дом. Пожарные прибыли на место и начали тушить пожар. В это время еще один БПЛА атаковал дом, из-за чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Его доставили в больницу.

Ранее ВСУ повредили здание строительного колледжа в Белгороде.