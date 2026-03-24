При пожаре в Черкесске не выжили два человека

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Черкесске не выжили два человека

Два человека не выжили при пожаре в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

В ходе тушения пожара было эвакуировано 60 человек, огнеборцы с помощью спасательных устройств спасли четырех человек. В настоящее время возгорание ликвидировано, обнаружены тела мужчины и женщины.

Прокуратура Черкесска проводит проверку в связи с пожаром. В ходе нее будет дана оценка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Следственный отдел по городу Черкесску следственного управления СК России по КЧР начал комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств происшедшего. По его результатам будет принято процессуальное решение.

