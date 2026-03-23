В США сообщили, что в Ормузском проливе установлены мины

Американская разведка утверждает, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источник.

«Официальные лица США сообщили, что, согласно текущим оценкам американской разведки, в этом жизненно важном проходе находится как минимум дюжина подводных мин», — говорится в сообщении.

Речь идет о минах иранского производства «Махам-3» и «Махам-7». Данные разведки о точном количестве разнятся — по одним данным речь идет о дюжине мин, по другим — о меньшем количестве.

До этого сообщалось, что Иран планирует сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе. Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима, сообщил РИА Новости иранский источник.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что сейчас маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Индии выступили против перекрытия Ормузского пролива.