На территории Украины начались экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК: по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии
Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) заявила о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории Украины. Об этом говорится в Telegram-канале издания Insider UA.

Компания отметила, что графики плановых отключений в настоящее время не актуальны.

Детали произошедшего ДТЭК не предоставила.

Официальные власти Украины пока не подтвердили данную информацию и не сделали никаких заявлений по этому поводу.

В конце января большая часть украинских регионов оказалась обесточена в результате одномоментного выхода из строя высоковольтных линий, соединяющих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также западные и центральные регионы самой страны. Данная ситуация привела к перебоям в работе систем водоснабжения и отопления в ряде городов, включая Киев, а также к остановке столичного метрополитена.

Также сообщалось, что во многих украинских регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей.

Ранее в трех регионах Украины после прилетов произошел блэкаут.

 
