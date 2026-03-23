Небензя: для Киева важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру
Украинское руководство отдает предпочтение участию во внешних конфликтах, нежели урегулированию ситуации внутри страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», — сказал дипломат во время заседания совбеза ООН по Украине.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо заботы об интересах украинского народа стремится продемонстрировать свою ценность перед западными партнерами.

«Вместо того, чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он (Зеленский. — прим. ред.) пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам», — отметил он.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что террористические действия, осуществляемые украинскими властями, не только не прекращаются, но и становятся более интенсивными.

10 марта украинский лидер сообщил об отправке специалистов по БПЛА в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. До этого Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз.

Ранее Небензя на заседании Совбеза ООН обсудил свои украинские корни, вызвав спор с украинской делегацией.

 
