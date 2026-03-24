В Севастополе прогремел взрыв в жилой многоэтажке, есть раненые

Губернатор Развожаев: в Севастополе прогремел взрыв в жилой зоне
Взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в Севастополе. На месте чрезвычайной ситуации работают спасатели, в настоящее время жильцов эвакуируют, пострадали минимум четыре человека, рассказал глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются. Пострадало 4 человека», — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона уточнил, что все спецслужбы в настоящее время работают на месте происшествия.

Как сообщили местные жители, взрыв прогремел в доме на западе города около 23:50, передает Telegram-канал SHOT. После этого пламя охватило здание, площадь распространения была равна примерно четырем квартирам. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате ЧП были повреждены припаркованные автомобили.

Ранее беспилотники атаковали Ставропольский край.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!