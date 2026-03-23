Многодетную россиянку обвинили в том, что трое ее детей сгорели в пожаре

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Донбассе женщину обвинили в том, что ее трое детей сгорели в пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Приазовском районе. Четырехлетняя и годовалая девочки, а также трехлетний мальчик находились в доме одни. Дети играли с зажигалкой и бросили ее на матрас, после чего началось возгорание. Пожар заметили соседи и кинулись спасать детей, однако все трое отравились угарным газом. Их не спасли.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Предварительно, дом, где находились дети, был заперт. Где в это время находились взрослые не уточняется.

До этого двое детей не выжили во время пожара в российском многоквартирном доме. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ.

Ранее ребенок не выжил после взрыва газовых баллонов на кухне и за это осудили его мать.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!