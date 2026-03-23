Израиль взял в плен несколько членов «Хезболлы»

ЦАХАЛ: военные Израиля взяли в плен несколько членов «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, это произошло в ходе операции по поиску оружия. Бойцы «Хезболлы», по данным пресс-службы, планировали оборудовать огневую позицию для запуска противотанковых ракет.

«После обнаружения террористы сдались. Они были задержаны войсками и переправлены на территорию Израиля для дальнейшего допроса. У них было обнаружено большое количество оружия и снаряжения», — говорится в публикации.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Также, по его словам, военным поручили ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!