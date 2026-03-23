В полиции раскрыли, при каких условиях будут отбирать прописку у россиян

Прописка россиян будет аннулирована при выявлении факта фиктивной регистрации, следует из проекта приказа МВД, вынесенного на общественное обсуждение. Об этом сообщает миграционная служба МВД РФ в Telegram-канале.

«Решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами их замещающими в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания», — говорится в сообщении.

В данном случае речь идет о документах, которые приобрели силу закона и вступили в законную силу: это обвинительный приговор, постановление, определение суда, а также процессуальные документы, вынесенные органами дознания, дознавателями, следователями или руководителями следственных органов. Не менее важны и постановления, вступившие в силу по делам об административных правонарушениях. Эти документы служат неоспоримым подтверждением привлечения гражданина к ответственности. Как от настоящее время проект приказа проходит общественное обсуждение.

До этого в полиции подготовили законопроект о временной регистрации в апартаментах. В ведомстве пояснили, что в настоящий момент распространена практика проживания россиян в нежилых помещениях, однако законодательство не предусматривает регистрации по месту пребывания в них.



