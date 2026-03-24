Захарова: прослушка Сийярто показала европейское псевдоединство
Прослушивание мобильного телефона министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто выявило иллюзорность европейского единства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария захарова в интервью ТАСС.

«Вы знаете, это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что венгерские лидеры честно заявляют, что придерживаются курса, направленного на защиту интересов своей страны и своего народа, что является редкостью в западноевропейском сообществе, так как там в приоритете интересы элит, а не граждан.

До этого стало известно, что спецслужбы Украины прослушивали телефон Сийярто, получив его номер от венгерского журналиста, связанного с оппозиционной партией «Тиса». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил Министерству юстиции Венгрии провести расследование этого инцидента.

Ранее Орбан заявил, что ЕС действует по указке Зеленского.

 
