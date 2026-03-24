Путин разрешил ФСИН использовать свое имущество для дохода

Путин подписал закон, разрешающий ФСИН использовать имущество для дохода
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий учреждениям уголовно-исполнительной системы (ФСИН) использовать имущество, которое принадлежит им, для получения дохода. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

Отмечается, что согласно закону, учреждения исполняющие наказания, а также следственные изоляторы, смогут использовать имущество, принадлежащее им на праве оперативного управления, для получения дохода от их деятельности. В законе также сказано, что это возможно при условии, что такое право предусмотрено учредительными документами этих заведений.

Закон также уточняет порядок введения режима особых условий в СИЗО. Устанавливается, что начальник исправительного учреждения будет вправе самостоятельно принимать решение о вводе такого режима в случае возникновения угрозы жизни и здоровью осужденных.

До этого стало известно, что священники получат должности в российских воспитательных колониях. Должности для священнослужителей в России откроют в 83 учреждениях для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Ранее в женской колонии в Ростовской области выбрали самую красивую заключенную.

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
