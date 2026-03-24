Собянин заявил о втором сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Собянин: уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Министерство обороны России при помощи средств ПВО уничтожило беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — говорится в посте градоначальника.

На месте, где упали обломки сбитого БПЛА, работают сотрудники экстренных служб.

Днем 23 марта Собянин также сообщил о сбитом украинском дроне, летевшем к Москве.

По данным министерства обороны России, в период с 13:00 (мск) до 20:00 (мск) 23 марта дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. БПЛА были сбиты над территориями Курской, Калужской, Ленинградской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской, Ярославской областей, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее украинские войска атаковали вышку телецентра в Донецке.