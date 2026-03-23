Путин подписал закон об инвестиционном доходе с пенсионных взносов

Путин утвердил закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам право на получение инвестиционного дохода с пенсионных взносов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект гарантирует, что пенсионные накопления россиян будут увеличиваться за счет инвестиционного дохода, даже если в течение года страховые взносы работодателя временно не поступали в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд из-за технических процедур — таких как возврат или зачет излишне уплаченных сумм.

В Фонде пенсионного и социального страхования будет сформирован специальный резерв для последующего отражения на индивидуальных лицевых счетах граждан расчетного инвестиционного дохода по этим суммам.

Документ определяет механизм расчета этих средств. Под них подпадают взносы, которые нужно исключить из резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах.

