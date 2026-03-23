Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ потвердили повреждение новейшего американского самолета над Ираном

ASFM: летчик американского истребителя F-35 получил ранение в небе Ирана
Aijaz Rahi/AP

Летчик, управлявший стелс-истребителем пятого поколения F-35A Военно-воздушных сил США, получил ранения во время выполнения боевого вылета в воздушном пространстве Ирана. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает американский военный журнал Air & Space Forces Magazine (ASFM).

По сведениям собеседников издания, пилот получил осколочные ранения после того, как 19 марта его самолет был поврежден в ходе боевого задания над Ираном. Предположительно, F-35 поразили запущенной с земли зенитной управляемой ракетой.

20 марта издание Military Watch Magazine предположило, что F-35, выполнявший задачу в центральной части Ирана, мог быть подбит ракетой мобильного зенитного комплекса ближнего радиуса Majid.

За день до этого Тегеран сообщил о поражении американского истребителя пятого поколения F-35. В Центральном командовании армии США факт инцидента подтвердили, но заявили, что F-35 «благополучно приземлился» на одной из авиабаз. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о превосходстве в небе над Израилем.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!