Фильм «Ветер» получил премию «Ника» как лучший фильм

Фильм «Ветер» режиссера Сергея Члиянца удостоен премии «Ника» как лучший игровой фильм. Об этом было объявлено в Telegram-канале премии.

На церемонии награждения в театре Моссовета режиссер отметил, что создание этого фильма стало для него возвращением в кинематограф.

«То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернуться в кино», — сказал режиссер.

Картина также получила признание в категориях «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая сценарная работа».

«Ветер» снят по сценарию, написанному Петром Луцыком и Алексеем Саморядовым в 1993 году, с Даниилом Феофановым, Серафимой Гощанской и Олегом Васильковым в главных ролях.

16 марта фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another), снятый Полом Томасом Андерсоном, был отмечен премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм». За эту награду также боролись другие картины: «Бугония» (Йоргос Лантимос), «Формула-1» (Джозеф Косински), «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо), «Хамнет» (Хлои Чжао), «Марти Великолепный» (Джош Сафди), «Секретный агент» (Клебер Мендоса), «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер), «Грешники» (Райан Куглер) и «Сны поездов» (Клинт Бентли).

Ранее писатель Цыпкин рассказал, почему российское кино хуже советского.