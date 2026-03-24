Фильм «Ветер» получил премию «Ника» как лучший фильм

«Ветер» режиссера Члиянца отмечен премией «Ника» как лучший игровой фильм
«Алюжн Медиа»

Фильм «Ветер» режиссера Сергея Члиянца удостоен премии «Ника» как лучший игровой фильм. Об этом было объявлено в Telegram-канале премии.

На церемонии награждения в театре Моссовета режиссер отметил, что создание этого фильма стало для него возвращением в кинематограф.

«То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернуться в кино», — сказал режиссер.

Картина также получила признание в категориях «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая сценарная работа».

«Ветер» снят по сценарию, написанному Петром Луцыком и Алексеем Саморядовым в 1993 году, с Даниилом Феофановым, Серафимой Гощанской и Олегом Васильковым в главных ролях.

16 марта фильм «Битва за битвой» (One Battle After Another), снятый Полом Томасом Андерсоном, был отмечен премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм». За эту награду также боролись другие картины: «Бугония» (Йоргос Лантимос), «Формула-1» (Джозеф Косински), «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо), «Хамнет» (Хлои Чжао), «Марти Великолепный» (Джош Сафди), «Секретный агент» (Клебер Мендоса), «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер), «Грешники» (Райан Куглер) и «Сны поездов» (Клинт Бентли).

