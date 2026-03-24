Россиянам объяснили, можно ли требовать зарплату наличными

HR-эксперт Воинова: получать зарплату наличкой возможно, но зависит от договора
Получать зарплату наличными возможно, но зависит это от условий вашего трудового договора. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказала Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff.

«Вопрос о том, в каком виде будет приходить выплата заработной платы — наличными или путем безналичного перечисления, к сожалению, не является вопросом только удобства работника. Он напрямую регулируется нормами трудового и валютного законодательства Российской Федерации и требует четкого понимания правовых рамок, в которых действуют как работник, так и работодатель», — объяснила Воинова.

Эксперт ссылается на статью 136 ТК РФ, которая гласит, что зарплата может выплачиваться либо наличными прямо из кассы на работе, либо перечисляться на указанный в договоре работником банковский счет.

«Если же в договоре изначально было указано, что зарплату вы будете получать безналичным способом, то в дальнейшем что-то поменять можно только по взаимному согласию с работодателем, подписав дополнительное письменное соглашение», — утверждает эксперт.

Воинова подчеркивает, что даже если причиной изменения способа выплаты зарплаты являются личные обстоятельства, например, блокировка счета или другие проблемы с банком, — это не повод для работодателя изменить путь перечисления зарплаты. Он имеет право вам отказать.

Кроме того, особое внимание заслуживает порядок расчетов с иностранными гражданами без вида на жительство: согласно валютному законодательству РФ, выдача им зарплаты наличными рублями запрещена. Это обусловлено требованиями контроля за движением капитала и соблюдением валютного режима.

«Опять же, если в трудовом договоре не было изначально закреплено, что зарплата перечисляется на счет, работодатель не может отказать в выплате наличными. При условии, что у компании имеется техническая возможность — касса и материально ответственный кассир», — заключила эксперт.

