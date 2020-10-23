Депздрав назвал процент летальности от COVID-19 в Москве

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что за время пандемии коронавируса в столице летальность от инфекции составила 2,32%.

Как отмечается, этот процент получился после подсчета случаев, где коронавирус был основной причиной смерти пациента.

«5%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении.

Всего в столице выявлено почти 386 тыс. заболевших, 285,2 тыс. выздоровевших и 6,2 тыс. смертей. За последние сутки было обнаружено 5 478 заразившихся, 2 779 вылечившихся и 62 умерших пациента.

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