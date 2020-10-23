Депутат Госдумы придумал, как заставить россиян носить маски

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik рассказал, как заставить россиян носить средства индивидуальной защиты.

По его словам, одной из причин того, что граждане не используют маски и перчатки является финансовая сторона вопроса.

Власти должны сделать СИЗ максимально доступными, считает депутат.

«Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — отметил он.

Нилов также обратил внимание, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых граждан. По этой причине их в первую очередь надо заставить носить маски и перчатки.

Депутат предложил использовать для достижения этой цели популярные среди пенсионеров телевизионные программы и другие каналы коммуникации.

«Надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», — сказал Нилов, добавив, что пожилые обычно прислушиваются к специалистам, выступающим по ТВ.

Ранее стало известно, что в Петербурге с 26 октября пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в автобусы, метро и трамваи.

По последним данным, в России зафиксировано 1,48 млн случаев инфицирования, выздоровели более 1,12 млн пациентов, скончались 25,5 тыс.