Лукашенко не поддержал проведение митинга его сторонников в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает проведение масштабного митинга его сторонников в Минске, организовываемого Федерацией профсоюзов и другими общественными организациями. Об этом пишет агентство БелТА.

Как пишет издание, по словам президента, на митинг хотели приехать до 300 тыс. человек. Тем не менее, приоритетной является безопасность.

«И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что митинг может парализовать Минск.

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