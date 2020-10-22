В Петербурге кафе и ресторанам запретили работать по ночам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете заведениям общепита работать по ночам. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Согласно документу, работа кафе и ресторанов в ночное время приостановлена до 29 ноября. Кроме того, запрещена их досугово-развлекательная деятельность.

Указом также запрещается работа детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, расположенных на территориях объектов торговли, общественного питания и в торгово-развлекательных комплексах.

Как отмечается, данные меры призваны сдержать распространение коронавируса в городе.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 54 668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 897 человек, умерли 3 533.

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