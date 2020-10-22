В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт
В Петербурге с 26 октября пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в автобусы, метро и трамваи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по транспорту.
«С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси», — заявили в комитете.
Кроме того, по новым правилам, водители такси будут обязаны регулярно дезинфицировать салоны и надевать маски при перевозке пассажиров.
По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зафиксировали 53 971 случай заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в городе за последнюю неделю превышает 650.
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