В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт

В Петербурге с 26 октября пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в автобусы, метро и трамваи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

«С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси», — заявили в комитете.

Кроме того, по новым правилам, водители такси будут обязаны регулярно дезинфицировать салоны и надевать маски при перевозке пассажиров.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зафиксировали 53 971 случай заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в городе за последнюю неделю превышает 650.

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