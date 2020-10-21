В Москве скончались еще 66 пациентов с COVID-19

В Москве скончалось еще 66 пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Общее число летальных исходов возросло до 6 187 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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