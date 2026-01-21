Размер шрифта
СМИ узнали об отказе Германии участвовать в «Совете мира»

Der Spiegel: Германия не будет участвовать в «Совете мира» в нынешней форме
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Правительство ФРГ отвергает участие страны в инициативе «Совет мира», предложенной президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на внутреннюю инструкцию МИД Германии, которая была подготовлена для встречи послов стран Евросоюза в Брюсселе.

В ней «Совет мира» представлен как контрпроект ООН. В МИД ФРГ считают, что страна не может вступить в него «в нынешней форме».

21 января газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира», опасаясь, что новый орган оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Всего принять участие в работе органа были приглашены более 60 мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Как заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин, Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах России организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее политолог назвал причину появления «Совета мира».

