IIHF вновь не допустила Россию «из-за соображений безопасности»

Международная федерация хоккея (IIHF) оставила без изменений санкции в отношении сборных России и Белоруссии. Об этом написал инсайдер Крис Джонстон на своей странице в социальной сети X.

«По данным источников, по итогам сегодняшнего заседания совета IIHF санкции против России и Белоруссии остались без изменений. Они по-прежнему не имеют права участвовать в международных хоккейных соревнованиях из-за соображений безопасности», — написал он.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее в IIHF раскрыли, когда МОК планирует вернуть Россию.