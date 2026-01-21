Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Стало известно, почему Аркадий Укупник не лишился жилья в Юрмале

Адвокат Бенхин: Укупник не лишился жилья в Юрмале из-за израильского гражданства
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Александр Бенхин рассказал «Абзацу», что заслуженный артист России Аркадий Укупник не попал под санкции Латвии и не лишился своего жилья в Юрмале из-за второго гражданства.

«Что касается Укупника, у него, возможно, есть израильское гражданство. Он мог зарегистрировать жилье как израильтянин, поэтому под формальные санкции граждан РФ не подпадает», — заявил адвокат.

Бенхин предположил, что Укупник зарегистрировал свою недвижимость за границей как израильтянин. С юридической точки зрения так на артиста сложнее наложить санкции. По словам адвоката, «закручивание гаек» в Прибалтике началось еще с 2014 года.

В апреле 2025-го служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

До этого в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию, внесли актера Данилу Козловского. Въезд также запретили музыканту Вадиму Мотылеву, известному под псевдонимом Slimus. Латвия также попросила ЕС полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-жена Цекало скрылась в Латвии с детьми и тайно вышла замуж.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676807_rnd_7",
    "video_id": "record::5d631ab7-5aca-4541-a95c-b788d70c6d4a"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+