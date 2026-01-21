Пара пенсионеров отдала мошенникам 9,5 млн рублей, поверив в уголовное дело

В Амурской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 9,5 млн рублей, жертвами которого стали пожилые супруги. Об этом сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, в декабре 2025 года 75-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся юристом компании, где тот раньше работал. Звонивший сообщил об утечке персональных данных и сказал, что скоро свяжутся из полиции.

Следом перезвонил «следователь», который обвинил пенсионера и его супругу в финансировании экстремистской деятельности и начал угрожать им уголовным преследованием. Поддавшись психологическому давлению, пара поверила мошенникам.

В течение месяца они сняли все накопления со своих счетов и через банкоматы перевели средства на счета, указанные злоумышленниками. Общий ущерб превысил 9,5 млн рублей.

До этого в Саратове 18-летний юноша стал жертвой аферистов, он продал квартиру и отдал деньги злоумышленникам.

Ранее в Татарстане подросток испугался за родителей и отдал мошенникам 38 млн рублей.