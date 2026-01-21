Живодеры обстреляли собаку и выбросили ее на трассе в Краснодаре

В Краснодаре живодеры обстреляли собаку и выбросили ее на трассу

В Краснодаре неизвестные обстреляли пса, а затем бросили его на трассе. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел в поселке Новознаменском — местные жители обнаружили на остановке собаку с ранениями. Предположительно, ее обстреляли из пневматического оружия. Рентген показал, что пули застряли по всему телу животного.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства инцидента, а также причастных к случившемуся лиц. После окончания мероприятий будет принято процессуальное решение.

До этого житель Вологодской области обстрелял чужую собаку, якобы перепутав ее с волком. Окровавленное животное без признаков жизни обнаружили под мостом.

Ранее в Приморье собаку обстреляли из окна автомобиля и увезли в неизвестном направлении.