В грузинском Зугдиди завершилась спецоперация по освобождению банка

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В грузинском Зугдиди полиция завершила спецоперацию по освобождению захваченного неизвестным банковского филиала, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Спецоперация в Зугдиди завершена», — сказали в эфире.

Правоохранители задержали захватчика, заложники освобождены.

Ранее вооруженный захватчик ворвался в банк Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тысяч, захватив заложников.

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