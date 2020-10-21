В грузинском Зугдиди завершилась спецоперация по освобождению банка
Карина Казанцева
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В грузинском Зугдиди полиция завершила спецоперацию по освобождению захваченного неизвестным банковского филиала, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
«Спецоперация в Зугдиди завершена», — сказали в эфире.
Правоохранители задержали захватчика, заложники освобождены.
Ранее вооруженный захватчик ворвался в банк Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тысяч, захватив заложников.
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