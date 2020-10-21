Великобритания вновь обновила рекорд по заражениям коронавирусом

В Великобритании за сутки подтвердились больше 26,6 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, что вновь стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет «Интерфакс».

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 октября — 22,9 тысячи новых случаев. Позже выяснилось, что на статистику повлиял технический сбой.

Всего в Великобритании заразились 789 тысяч человек, 44 тысячи скончались. Страна провела больше 28 миллионов тестов.

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