Великобритания вновь обновила рекорд по заражениям коронавирусом
Карина Казанцева
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В Великобритании за сутки подтвердились больше 26,6 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, что вновь стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет «Интерфакс».
Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 октября — 22,9 тысячи новых случаев. Позже выяснилось, что на статистику повлиял технический сбой.
Всего в Великобритании заразились 789 тысяч человек, 44 тысячи скончались. Страна провела больше 28 миллионов тестов.
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