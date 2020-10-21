На юго-западе Москвы нашли тело десятиклассника

Десятиклассник покончил с собой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вечером 20 октября полиция получила сообщение о том, что у дома 20 по улице Большая Черемушкинская обнаружено тело ребенка. По данным источника, предварительно, речь идет о доведении до самоубийства.

Предсмертной записки не обнаружено. Отец погибшего рассказал, что ребенок замкнулся после смерти матери семь лет назад, в 2015 году он три недели лечился в Детской психиатрической больнице.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства).

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