На юго-западе Москвы нашли тело десятиклассника
Анна Светлова
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Десятиклассник покончил с собой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что вечером 20 октября полиция получила сообщение о том, что у дома 20 по улице Большая Черемушкинская обнаружено тело ребенка. По данным источника, предварительно, речь идет о доведении до самоубийства.
Предсмертной записки не обнаружено. Отец погибшего рассказал, что ребенок замкнулся после смерти матери семь лет назад, в 2015 году он три недели лечился в Детской психиатрической больнице.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства).
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