Стало известно, в каких городах РФ больше всего сократилось число проектов в стройке

В Новосибирске и Казани больше всего сократилось число проектов в стройке

Более 380 новых проектов вышло в крупных городах РФ в 2025 — на 23% меньше, чем годом ранее. Самое заметное падение числа новых проектов в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону, рассказали ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

По 17 изученным локациям падение наблюдается по всем параметрам, отмечают аналитики. Количество новых проектов по 17 городам сократилось на 23% по сравнению с 2024 годом, до 387 штук, количество стартовавших корпусов в новых проектах — на 22%, до 609 штук, проектное количество квартир по корпусам уменьшилось еще сильнее — на 32%, до 135,6 тыс., а проектная площадь жилья по стартовавшим корпусам упала на 38%, до 6,2 млн кв. м.

Лидером по количеству стартовавших проектов и корпусов в них стала Москва. В 2025 году в столице вышло в продажу 117 новых проектов с 161 корпусом на старте. Это на 25 и 30% меньше соответственно, чем годом ранее.

До этого сервис Яндекс Недвижимость назвал города с подешевевшими квартирами. Отмечается, что сильнее всего упали в цене студии в новостройках Красноярска, где стоимость квадратного метра за новогодние праздники снизилась до 205 тысяч рублей. Снижение до 207 тысяч рублей за квадратный метр зафиксировали также в Новосибирске. В Ростове-на-Дону стоимость «квадрата» в студии упала до 166 тысяч рублей, а в Челябинске — до 235 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры и апартаменты подешевели в Ростове-на-Дону и в Перми. В сегменте двухкомнатных квартир снижение оказалось наиболее заметным в Уфе, Волгограде, Краснодаре и в Новосибирске. Жилье с тремя комнатами подешевело в Нижнем Новгороде, в Уфе и в Краснодаре, отметили эксперты.

