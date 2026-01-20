Размер шрифта
Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе

Трамп заявил, что направил Путину приглашение в «Совет мира» по Газе
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп подтвердил приглашение своего российского коллеги Владимира Путина в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщает Reuters.

«Его пригласили», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Накануне американская конгрессвумен Анна Паулина Луна отреагировала на своей странице в соцсети X на приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа. По ее словам, «наследием Трампа будет мир».

Также политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что, приглашая Владимира Путина и других глав государств в «Совет мира» по Газе, американский лидер пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Он также допустил, что Трамп хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках.

19 января стало известно, что Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании президент США объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, сможет ли «Совет мира» по Газе заменить ООН.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661195_rnd_6",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
