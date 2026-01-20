Размер шрифта
Politico указал на ловушку, в которую попал ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии

Politico: ЕС загнал себя в ловушку из-за Гренландии и отказа от российского газа
Matt Dunham/AP

Страны Европейского союза на фоне конфликта вокруг Гренландии и в связи с отказом от российской нефти сами себя загнали в ловушку. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что сжиженный природный газ США должен был стать для ЕС альтернативным российскому источнику энергии, однако сейчас это не представляется возможным из-за кризиса в трансатлантических отношениях.

В условиях открытого конфликта зависимость от США ведет к серьезному геополитическому риску. При этом чиновники в ЕС опасаются, что зависимое положение в энергосфере может стать для президента США Дональда Трампа средством давления для осуществления своих планов относительно Гренландии, говорится в сообщении.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить нацбезопасность своей страны.

17 января Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.

