ТАСС: бойцы ВСУ больше месяца провели на позициях с погибшими сослуживцами

Взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше месяца провели с погибшими сослуживцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Двое бойцов 157-й отдельной мехбригады ВСУ, попавшие в российский плен, рассказали, что их командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего их сослуживцы мучительно умирали прямо на позициях.

16 января сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских военных в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее СМИ сообщили об ударе ВС РФ по Украине новой ракетой.