Политика

Бывший помощник Кучмы заявил, что переговоры США и Украины во Флориде провалились

Соскин: отсутствие реакции на переговоры США и Украины говорит об их провале
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что переговоры США и Украины во Флориде провалились.

«[Секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем] Умеров и другие, [глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный», — отметил Соскин.

Он добавил, что Украина постепенно лишается всех своих союзников, которые переключаются на свои собственные проблемы. К примеру, Евросоюз все больше внимания уделяет ситуации вокруг Гренландии.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале рассказал, что делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта.

Политик заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский заслужил удар «Орешником» по Украине.

