В Киеве после взрывов возникли перебои с электричеством и водой

Кличко: после взрывов в Киеве начались перебои с электричеством и водой

После серии взрывов в Киеве возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в левобережной части столицы из-за нарушения электроснабжения объекты социальной инфраструктуры вынуждены переходить на автономный режим работы. Также на левом берегу Днепра нарушена работа водопровода.

Накануне сообщалось, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с электроснабжением в Киеве может быть остановлена работа метрополитена.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике: в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в министерстве энергетики. Самая тяжелая ситуация, по данным ведомства, сложилась в столице.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне тем временем начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.