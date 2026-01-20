Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Киеве после взрывов возникли перебои с электричеством и водой

Кличко: после взрывов в Киеве начались перебои с электричеством и водой 
Reuters

После серии взрывов в Киеве возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, в левобережной части столицы из-за нарушения электроснабжения объекты социальной инфраструктуры вынуждены переходить на автономный режим работы. Также на левом берегу Днепра нарушена работа водопровода.

Накануне сообщалось, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с электроснабжением в Киеве может быть остановлена работа метрополитена.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике: в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в министерстве энергетики. Самая тяжелая ситуация, по данным ведомства, сложилась в столице.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне тем временем начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+