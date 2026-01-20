Размер шрифта
Общество

Москвичам рассказали о погоде 20 января

Гидрометцентр: москвичей ждет облачная погода, небольшой снег и до -4°C
Евгений Биятов/РИА Новости

Во вторник, 20 января, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду, небольшие снегопады и гололедицу. Температура воздуха, по данным Гидрометцентра России, опустится до -4°C.

Дневная температура в столице будет колебаться в пределах от -4 до -2°C. Ночью, к среде, ожидается похолодание до -7°C.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 755 мм ртутного столба.

В Московской области во вторник ожидается температура от -7 до -2°C. Ночью, на среду, термометры могут показать до -9°C.

В связи с гололедицей в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 мск 22 января.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин предупредил, что попытка согреться горячим чаем на морозе может спровоцировать воспаление горла. Специалист объяснил, что пить любые горячие напитки на холоде опасно для здоровья.

Ранее врач предупредила об опасности прогулок в морозную погоду для пожилых.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660919_rnd_9",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
